Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан

Согласно заключенному договору между уполномоченными организациями Казахстана и Узбекистана, в течение 2019 года в узбекскую энергосистему будет экспортировано более 1 млрд.кВтч, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Экспортные поставки электроэнергии начаты, и начиная с конца июня по 17 июля в Узбекистан реализовано 145 млн.кВтч.

Согласно условиям соглашения, потребители Казахстана получат преимущество в получении электроэнергии. В случае каких-либо технологических сбоев будет введено ограничение для узбекских потребителей.

Потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 млрд киловатт-часов, однако существующие в республике теплоэлектростанции и гидроэлектростанции вырабатывают 64 млрд киловатт-часов. По прогнозам экспертов, к 2030 году потребность в электроэнергии в стране вырастет до 117 млрд киловатт-часов. Проблему дефицита электричества власти планируют решить с помощью строительства атомной электростанции. В то же время многие узбекистанские специалисты и пользователи социальных сетей выступают против строительства АЭС в стране.