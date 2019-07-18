Казахстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан

Согласно заключенному договору между уполномоченными организациями Казахстана и Узбекистана, в течение 2019 года в узбекскую энергосистему будет экспортировано более 1 млрд.кВтч, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Экспортные поставки электроэнергии начаты, и начиная с конца июня по 17 июля в Узбекистан реализовано 145 млн.кВтч.
Согласно условиям соглашения, потребители Казахстана получат преимущество в получении электроэнергии. В случае каких-либо технологических сбоев будет введено ограничение для узбекских потребителей.
Потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 млрд киловатт-часов, однако существующие в республике теплоэлектростанции и гидроэлектростанции вырабатывают 64 млрд киловатт-часов. По прогнозам экспертов, к 2030 году потребность в электроэнергии в стране вырастет до 117 млрд киловатт-часов. Проблему дефицита электричества власти планируют решить с помощью строительства атомной электростанции. В то же время многие узбекистанские специалисты и пользователи социальных сетей выступают против строительства АЭС в стране.
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