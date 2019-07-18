Зеленский: обмен «всех на всех» предложил Путин

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать обмен заключенными по принципу «всех на всех» с 24 украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года.

Об этом Зеленский сказал в программе «Откровенно с президентом». По словам Зеленского, это стало бы «нормальным» шагом в сторону прекращения войны и возобновления диалога между Россией и Украиной.

Зеленский рассказал, что обмен в формате «всех на всех» ему предложил во время телефонного разговора президент России Владимир Путин. Однако, по словам украинского президента, проблема состоит в том, что список пленных, составленный в Киеве, не совпадает со списком, который подготовили «на временно оккупированных территориях» Донецкой и Луганской областей. Именно по этой причине он предлагает начать обмен с 24 украинских моряков. «Всех на всех» мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто в России и в Крыму, и начнем с моряков», — цитирует Зеленского УНИАН.

​Первый телефонный разговор президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 11 июля по инициативе Украины.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 24 украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. Ранее Зеленский попросил Путина отпустить моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», – заявил глава Украины.

25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. По решению Международного трибунала ООН по морскому праву Россия должна была освободить моряков до 25 июня, однако Москва не стала его исполнять.