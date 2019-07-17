В результате взрыва газа в Ашхабаде погиб ребенок, обрушился подъезд дома

16 июля в 7 утра в 10 микрорайоне Ашхабада в жилом доме произошел взрыв бытового газа.
В результате взрыва погиб ребёнок в одной из квартир на третьем этаже. Есть пострадавшие. В частности, в ожоговый центр в тяжелом состоянии поступила семья Гамбурцевых.
Как сообщает Радио Азатлык со ссылкой на Turkmen.news, в частности, в ожоговый центр в тяжелом состоянии поступила семья Гамбурцевых. У родителей – Юрия и его супруги Надежды ожоги всего тела, оба находятся в критическом состоянии.
Их дочка Ева, воспитанница младшей группы детского сада, отделалась ушибами, переломом ключицы и ожогами нижних конечностей, состояние девочки стабильное.
К родителям, чьи дети посещают тот же детский сад, обратились с просьбой о срочной сдаче крови для этой семьи.
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