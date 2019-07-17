Кримавторитет Равшан Мухиддинов, 12 лет находившийся в международном розыске, оправдан и вернулся в Ташкент

Равшан Мухиддинов, известный по прозвищу Равшан Золотой, являющийся племянником одного из известных узбекских криминальных авторитетов Гафура Рахимова, 11 июля вернулся в Узбекистан. Об этом передает centralasian.org.

Отец Равшана Мухиддинова Баходир Мухиддинов подтвердил эту информацию. Мухиддинов, покинувший Узбекистан по обвинению в совершении тяжких преступлений, 12 лет находился в международном розыске. По запросу официального Ташкента отсидел в тюрьмах Стамбула и Дубая.

Накануне возвращения Равшана Мухиддинова в Ташкент, его имя исключили из списка разыскиваемых Министерством внутренних дел Узбекистана лиц.

В 2007 году тогда еще 18-летний Равшан Мухиддинов был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 242 («Организация и руководство преступным сообществом») Уголовного кодекса Узбекистана.

Мухиддинов покинул Узбекистан после того, как органы внутренних дел обвинили его в руководстве одной из двух конфликтовавших между собой криминальных группировок.

Как говорит 58-летний Баходир Мухиддинов, спустя двенадцать лет после того, как его сын покинул страну, в апреле этого года он обратился к президенту Шавкату Мирзияеву с просьбой пересмотреть уголовное дело, возбужденное против его сына.

Он говорит, что спустя два месяца после обращения к главе государства, с ним связались следователи Главного управления внутренних дел города Ташкента и сообщили, что его сын снят с розыска, а материалы уголовного дела направлены на пересмотр.

По словам Баходира Мухиддинова, в ходе допроса в Ташкенте его сын и другие участники конфликта 12-летней давности дали показания о том, что Равшан Мухиддинов не был причастен к конфликту многолетней давности.

– Материалы уголовного дела пересмотрели. Сын вернулся в страну. Предъявленные ему ранее обвинения не подтвердились. С него сняли обвинение по 241-й статье («Несообщение о преступлении или его укрывательство») в связи с истечением сроков давности. Это дело закрыли, все обвинения с моего сына сняли, – сказал Баходир Мухиддинов.

Объявленный в сентябре 2009 года в международный розыск по линии Интерпола Равшан Мухиддинов был задержан в стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка. Через три года он был освобожден после того, как предъявленные узбекской стороной обвинения не нашли своего подтверждения.

Однако в октябре 2013 года Равшан Мухиддинов снова был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу узбекских властей. Два месяца он провел в тюрьме «Аль-Авир» в Дубае.

Но и на сей раз Мухиддинов был выпущен на свободу под предлогом того, что предъявленные ему официальным Ташкентом обвинения «не нашли своего подтверждения».

По словам источника, летом 2013 года Мухиддинов стал одним из членов организованной преступной группы «Братский круг» (Brother’s Circle).

Согласно материалам Министерства финансов США, международная преступная организация состоит из лидеров нескольких криминальных сообществ стран СНГ и действует на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Дядя Равшана Мухиддинова по материнской линии Гафур Рахимов впервые попал в санкционный список Минфина США еще в 2012 году в качестве члена преступной организации «Братский круг».

В июле 2018 года МВД Узбекистана исключило Рахимова из списка разыскиваемых лиц, после чего он смог вернуться в страну.

CA-NEWS (UZ)