В Москве полиция разогнала акцию за честные выборы

В Москве 14 июля состоялась массовая акция в защиту независимых претендентов на статус кандидатов в депутаты Московской городской думы (выборы должны состояться в сентябре).

Акция была разогнана полицией, применялась сила, некоторые задержанные подверглись избиению.

Около тысячи участников акции собрались на Пушкинской площади. Инициатором выступил оппозиционер Алексей Навальный.

Среди задержанных была юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. После доставки в ОВД «Лужники», ей удалось выйти из полицейского участка. Но, как сообщает МБХ-Медиа, её догнали полицейские и вновь задержали.

По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 38 человек.

Накануне Московский городской избирком отказал в регистрации всем самовыдвиженцам на статус кандидатов в депутаты по 43-му избирательному округу. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что избирком признал недействительными почти 15 процентов подписей в её поддержку при допустимом браке в 10 процентов.

В итоге до выборов в 43-м округе столицы были допущены только три человека – представители парламентских партий КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". По закону им не требуется собирать подписи.