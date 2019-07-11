Обвиняемый по делу о взрыве в метро Петербурга: «Не знаю, что такое гексоген!»

Один из обвиняемых в причастности к взрыву в петербургском метрополитене, заявил, что найденный у него при задержании гексоген был подброшен полицейскими.

Выступая в Ленинградском военном окружном суде, где слушается уголовное дело, Бахром Эргашев рассказал, что после задержания его и ещё нескольких человек отвезли в Следственный комитет. Там у всех изъяли вещи, однако, по словам Эргашева, только его рюкзак не упаковали в специальный пакет. Когда задержанный спросил «почему?», следователь якобы ответил, что это не дело Эргашева. По мнению, обвиняемого, взрывчатое вещество ему подложили в личные вещи.

«Я работаю на стройке и не знаю, что такое гексоген! - резюмировал Эргашев. - Я не знаю физику и химию, чтобы разбираться в этом».

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате погибли 16 человек, более ста получили ранения.

По версии следствия, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Всего по итогам расследования было задержано 11 человек. Никто из задержанных по делу о теракте обвинение не признаёт. Как минимум трое из них заявили о пытках в ФСБ с целью получения признательных показаний.