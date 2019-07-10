Суд в США запретил Трампу блокировать противников в Twitter'е

Апелляционный суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу ограничивать доступ пользователям к своей личной странице в Twitter'е.
Решение подтверждает аналогичный запрет, который ранее выдал окружной суд в Нью-Йорке.
Постановление принято на основании первой поправки к Конституции США, которая предоставляет гражданам право на свободу слова. В рамках законодательства запрещено «исключение лиц из открытого диалога из-за того, что те выразили мнения, с которыми данный чиновник не согласен», заявил судья Бэррингтон Паркер.
Предыдущее судебное решение по этому поводу подверглось критике министерства юстиции США. В ведомстве настаивали на том, что на своей странице Трамп лишь выражает свое мнение по разным вопросам, поэтому эту площадку нельзя считать местом общественной дискуссии с избранным государственным деятелем.
Апелляционный суд отверг эти претензии, постановив, что аккаунт Трампа в Twitter'е имеет все признаки «официальной учетной записи», при помощи которой президент США делает заявления относительно своей политики.
Сообщается, что иск против Дональда Трампа подали в том числе семеро пользователей Twitter'а, которым Трамп ограничил доступ к своей странице якобы после того, как они оставили на ней негативные комментарии.
На личную страницу Дональда Трампа в Twitter'е подписано почти 62 миллиона пользователей. В соцсети также существует официальный аккаунт президента США, но он менее популярен и не используется настолько часто Дональдом Трампом.
Азаттык
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