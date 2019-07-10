Instagram вводит функции защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями и травлей в интернете. Об этом сообщается на сайте компании.
Instagram уже начал внедрять функцию на основе искусственного интеллекта. Она предупреждает пользователя о том, что комментарий, который он собирается оставить под чужой записью, может быть воспринят как оскорбительный.
Тестирование показало, что это побуждает некоторых отменить публикацию или делиться чем-то "менее обидным".
Второе нововведение — функция, которая позволит пользователю "ограничить" "обидные" комментарии. Они будут видны только тем, кто их написал. Люди, заблокированные пользователем, также не смогут увидеть, когда он был в сети и прочёл ли он личные сообщения.
Эта функция, по мнению компании, будет полезна для тех, кто не хочет блокировать или жаловаться на пользователей. Такие действия могут обострить их отношения в реальной жизни.
Азаттык
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