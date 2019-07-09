В Таджикистане при повышенных мерах безопасности прошли похороны заключённых, скончавшихся от отравления

Похороны скончавшихся в результате отравлений заключенных исправительных учреждений Согдийской области прошли в атмосфере повышенных мер безопасности.
Журналистам не разрешили присутствовать на похоронах и побеседовать с родными погибших.
ЧП произошло вечером 7 июля во время переправки группы из 128 заключенных (среди которых 8 женщин) в колонии Душанбе, Нурека и Явана.
Утром 8 июля большинство из скончавшихся в результате отравления заключенных были похоронены при небольшом скоплении людей и в присутствии сотрудников местных властей и силовых структур. Власти не разрешили журналистам присутствовать на похоронах и побеседовать с родными погибших, сообщили корреспонденты Радио Озоди из Гиссара. В такой обстановке, по свидетельству близких, прошли похороны и уроженца Дангаринского района, скончавшегося в этом ЧП.
Власти сообщили, что Генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело по факту отравления заключенных, начато расследование.
Тем временем, в соцсетях появилось фото одного из якобы скончавшихся заключенных со следами побоев на лице.Проверить подлинность фотографии посредством независимых источников не представляется возможным.
Один из известных таджикских врачей в беседе с Радио Озоди заявил, что человек может отравиться хлебом, но отравление редко приводит к летальному исходу.
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