При температуре +40 жители Ашхабада целый день оставались без питьевой воды

7 июля в Ашхабаде в результате прорыва трубы жители нескольких домов в течение дня оставались без питьевой воды.
- ЧП в районе бывшей "стеколки " по улице Кемине, с утра прорвало трубу с питьевой водой и до сих пор не устранили, сейчас 18:00, весь район без воды, - сообщил корреспондент Азатлыка вечером 7 июля. Позже стало известно, что спустя два часа трубу починили и водоснабжение было восстановлено.
По его словам, питьевая вода жителям, оставшихся без водоснабжения домов, не была предоставлена. Из опыта прошлых лет в случаях отсутствия воды в домах, осуществлялась доставка спецтранспортом питьевой воды.
Как отмечает корреспондент Азатлыка, 7 июля температура воздуха в Ашхабаде достигала 40 градусов.
Из года в год в жилых домах Ашхабада, летом систематически отключают воду и свет, в мороз наблюдаются перебои с отоплением, газоснабжением и подачей электричества. После дождей в городе затапливает дороги, подвалы зданий, а также нижние этажи жилых домов.
Проблемы, с которыми сталкиваются жители Ашхабада, власти города не комментируют, государственные СМИ не освещают.
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