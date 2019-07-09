ООН: около 50 тысяч женщин погибли за один год от насилия в семье

Около 50 тысяч женщин и девочек во всем мире погибли за год от насилия со стороны партнеров или родственников.
В целом же, жертвами убийств в 2017 году стали 87 тысяч женщин. В результате всех вооруженных конфликтов за тот же период погибли 89 тысяч человек.
Такие данные приводятся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, обнародованном 8 июля.
По сравнению с 2012 годом, число женщин, погибших в результате насилия в семье, выросло, отмечают авторы доклада.
Большинство случаев домашнего насилия в 2017 году было зафиксировано в Азии (почти 20 тысяч). В Африке от насилия со стороны партнеров и родственников погибли 19 тысяч женщин и девочек, на американском континенте - 8 тысяч, в Европе - 3 тысячи.
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