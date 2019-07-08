Могерини: Евросоюз хочет видеть Центральную Азию сильной и стабильной

Евросоюз хочет видеть Центральную Азию сильной и стабильной. Для этого должна быть проделана работа в сфере по борьбы с бедностью и защиты прав женщин.

Такое мнение в ходе визита в Бишкек выразила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она прибыла в Бишкек для участие во встрече министров иностранных дел «Европейский Союз – Центральная Азия». Могерини отметила, что форум был плодотворным. В качестве основных итогов встречи она назвала готовность нового соглашения по расширению сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, подписание документа об открытии представительства ЕС в Туркменистане.

Могерини добавила, что Евросоюз продолжит оказывать экономическую поддержку и отметила, что в регионе наметились новые возможности, заслуживающие доверия.