Могерини: Евросоюз хочет видеть Центральную Азию сильной и стабильной

Евросоюз хочет видеть Центральную Азию сильной и стабильной. Для этого должна быть проделана работа в сфере по борьбы с бедностью и защиты прав женщин.
Такое мнение в ходе визита в Бишкек выразила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Она прибыла в Бишкек для участие во встрече министров иностранных дел «Европейский Союз – Центральная Азия». Могерини отметила, что форум был плодотворным. В качестве основных итогов встречи она назвала готовность нового соглашения по расширению сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, подписание документа об открытии представительства ЕС в Туркменистане.
Могерини добавила, что Евросоюз продолжит оказывать экономическую поддержку и отметила, что в регионе наметились новые возможности, заслуживающие доверия.
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