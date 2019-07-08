В Идлибе погибли 500 человек при сирийско-российской операции

Более 500 мирных жителей погибли и более двух тысяч получили ранения в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в результате наступления правительственных войск при поддержке российских военных.
Операция в этом регионе началась в конце апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.
По словам правозащитников, российские и сирийские военные преднамеренно наносят удары по мирному населению и сбрасывают бомбы на больницы. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что во время атак используются кассетные боеприпасы и зажигательное оружие.
Москва и Дамаск эту информацию отрицают. Российские военные утверждают, что отражают атаки джихадистов, связанных с террористической группировкой "Аль-Каида". Россия также обвиняет вооружённую сирийскую оппозицию в нарушении договора о прекращении огня.
По данным ООН, с начала операции в Идлибе как минимум 300 тысяч человек бежали из районов бомбардировок к границе с Турцией. Всего в регионе проживает три миллиона мирных жителей, включая один миллион детей.
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