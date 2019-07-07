В Индии покойник ожил на похоронах

В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал NDTV.

Фуркан Мохаммад попал в ДТП, и его госпитализировали в частную клинику.



По словам брата пострадавшего Ирфана Мохаммада, семья заплатила 700 тысяч рупий за три дня лечения.



«Как только мы сказали, что у нас нет денег, они объявили его мертвым», — рассказал Мохаммад.



Родственники Мохаммада организовали похороны. Однако во время церемонии погребения некоторые заметили, что конечности «покойника» двигаются. Его сразу же отвезли в больницу, где врачи подтвердили, что он жив. Мужчину немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



«Пациент находится в критическом состоянии, но определенно не скончался. У него пульс, артериальное давление, его рефлексы работают», — сказал лечащий врач.



По факту инцидента проводится расследование.



Автор K-News