В Индии покойник ожил на похоронах

В индийском городе Лакхнау мужчину чуть не похоронили заживо, передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал NDTV.
Фуркан Мохаммад попал в ДТП, и его госпитализировали в частную клинику.
По словам брата пострадавшего Ирфана Мохаммада, семья заплатила 700 тысяч рупий за три дня лечения.
«Как только мы сказали, что у нас нет денег, они объявили его мертвым», — рассказал Мохаммад.
Родственники Мохаммада организовали похороны. Однако во время церемонии погребения некоторые заметили, что конечности «покойника» двигаются. Его сразу же отвезли в больницу, где врачи подтвердили, что он жив. Мужчину немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Пациент находится в критическом состоянии, но определенно не скончался. У него пульс, артериальное давление, его рефлексы работают», — сказал лечащий врач.
По факту инцидента проводится расследование.
Автор K-News
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