"Многие засиживаются до 12 часов ночи". В парках Душанбе появился бесплатный Wi-Fi

В парках Душанбе появились зоны Wi-Fi, где жители и гости столицы могут пользоваться бесплатным высокоскоростным интернетом.

Такими зонами будут обеспечены пять парков города, а на сегодняшний день Wi-Fi зоны уже действуют в парке имени Садриддина Айни и имени Ахмада Дониша.

Мастона Абдуллоева, прогуливаясь по парку, разговаривала по интернет-связи с родственником, работающим в России. По ее словам, мобильный интернет – удовольствие не из дешевых, поэтому она не всегда может связаться с родными и друзьями. «А теперь можно прийти сюда и бесплатно использовать Wi-Fi, поговорить с родственниками, находящимися за рубежом», - сказала собеседница.

По словам сотрудника парка Юсуфджона Исмоилзода, за последнюю неделю число посетителей здесь заметно увеличилось. «Особенно любят засиживаться в парке молодые люди, часами сидя в интернете. Некоторые сидят до 12 часов ночи”, - сказал он.

По официальным данным, пользователями Интернета являются около 3 млн человек в Таджикистане. Стоимость мобильного Интернета в стране по сравнению с другими странами региона очень высока, при этом скорость оставляет желать лучшего.