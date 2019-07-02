На компенсации жителям Арыси потребуется $11,7 миллиона

Жителям города Арысь в Туркестанской области власти планируют перечислить по 100 тысяч тенге (около $263 по текущему курсу) каждому.
Всего на эти цели потребуется 4 миллиарда 478 миллионов 100 тысяч тенге ($11,7 млн), сообщил заместитель акима области Жолдымурат Аманбаев на встрече с журналистами.
Необходимую сумму планируется изыскать из областного и республиканского бюджетов, а также корпоративно-социального, созданного из перечислений граждан для помощи жителям Арыси.
«На сегодня на 12 часов дня в этот фонд поступила сумма 1 миллиард 219 миллионов 934 тенге (более $3 млн). Из этого фонда ни тиына не тратилось», — сказал Аманбаев журналистам в понедельник, 1 июля.
«Все деньги этого фонда направим жителям города. Мы будем отправлять на лицевые счета. Деньги, положенные на детей, получат их родители. Ажиотаж создавать не надо. Мы ни от кого дополнительных бумаг собирать не будем», — добавил он.
В результате взрывов боеприпасов в военном хранилище 24 июня, по официальным данным, погибли местный житель и двое военных, десятки тысяч были вынуждены эвакуироваться в безопасные районы. За медицинской помощью обратились более 400 человек, свыше 80 были госпитализированы. В 85 процентах домов в Арыси повреждены окна, двери, кровля.
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