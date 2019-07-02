Facebook объявляет план действий по борьбе с дезинформацией

Социальная сеть Facebook представила ряд мер, направленных против распространения дезинформации на своей платформе.

Например, Facebook запретит распространение призывов не голосовать на выборах.

Цель этих мер – предотвращение манипуляций общественным мнением во время президентской кампании в США 2020 года и переписи населения, которая также пройдет в будущем году.

Facebook подвергся широкой критике за допуск троллинга и дезинформации на своих сайтах в преддверии президентских выборов в США в 2016 году. Представители американской администрации выразили обеспокоенность, что подобная тактика может нанести ущерб переписи населения 2020 года.

По некоторым данным, во время прошлой переписи численность определенных групп населения, включая афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки, коренных американцев, проживающих в резервациях, арендаторов и малоимущих, была занижена. Попытка администрации Трампа в этом году добавить в анкеты вопрос о гражданстве была временно заблокирована Верховным судом. Критики считают, что включение этого вопроса отпугнет от участия в переписи проживающих в стране незаконных мигрантов.