В Джизаке брат скончавшегося в больнице мальчика пытался убить хирурга, проводившего операцию

Старший брат 14-летнего мальчика, скончавшегося в многопрофильной детской больнице в городе Джизаке, набросился с ножом на врача.

Как рассказали очевидцы произошедшего, 26-летний парень обвинил врача в смерти младшего брата.

Инцидент произошел утром 29 июня на территории детской больницы в городе Джизаке. Старший брат 14-летнего мальчика, днем ранее скончавшегося в данной больнице, обвинил в смерти младшего брата хирурга, проводившего операцию, и набросился на него с ножом.

Очевидцы случившегося сообщили, что потерпевший врач госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

26-летний парень, обвиняемый в попытке убийства, задержан сотрудниками милиции.

В УВД Джизакской области подтвердили случившееся и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам представителя УВД, хирург детской больницы получил один удар ножом и в настоящее время чувствует себя хорошо.

Очевидцы случившегося в Джизакской детской больнице говорят, что днем ранее младшему брату задержанного парня сделали операцию на печени, но мальчик умер на столе хирурга.

По какой причине родственники 14-летнего мальчика обвинили в его смерти хирурга детской больницы – неизвестно.

Представитель Джизакского областного управления здравоохранения отказался комментировать этот инцидент.

– Расследованием инцидента занимается прокуратура, я вам ничего сказать не могу, – сказал представитель облздрава.

Напомним, что это не первый случай нападения на врачей в больницах Узбекистана. По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в течение 2017-2018 годов пациентами и их родственниками были избиты около 300 медицинских работников.