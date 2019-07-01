Ученые рассказали,что чувствуетчеловек передсмертью

Исследователи проанализировали данные свыше тысячи человек из 35 стран.

Примерно 10 процентов людей в опасных ситуациях испытывают особые "околосмертные" переживания и ощущения, пишет журнал MedicalXpress.



К такому выводу пришла группа ученых из Германии, Дании и Норвегии, проанализировавшая данные более тысячи человек из 35 стран. Результаты исследования были представлены на пятом конгрессе Европейской академии неврологии.



Участники исследования чаще всего испытывали искаженное восприятие времени (87 процентов), повышенную скорость мышления (65), обостренные ощущения (63) и чувство отдаленности от своего тела (53). Большинство респондентов назвали эти ощущения неприятными, но четверти опрошенных они понравились.



Некоторые рассказали, что чувствовали полный покой, присутствие рядом другого человека, а также видели яркий свет в конце туннеля. Отдельные респонденты ощущали паралич.

Ученые также пытаются выяснить, как можно продлить жизнь.

Источник : sputnik.kg