Россия и Китай отказались от доллара 

Россия и Китай отказались от межгосударственных расчётов в долларах.
Правительства обеих стран пописали соглашение о переходе на оплату счетов в национальных валютах, сообщают «Известия». В первую очередь на рубли и юани перейдут крупные компании с госучастием.
По данным издания, документ был подписан 5 июня министром финансов России Антоном Силуановым и председателем Народного банка Китая И Ганом.
Отмечается, что в настоящий момент идёт процесс разработки новым механизмом взаиморасчётов. Как вариант предполагается создание «шлюзов между российскими и китайскими аналогами систем передачи финансовых сообщений».
Отметим,что с российской стороны к новому каналу будет подключён ВТБ, с китайской — Торговый банк Китая. Планируется, что полностью процесс перехода будет выстроен к 2020 году.
Предполагается, что в первую очередь от взаиморасчётов в долларах откажутся крупные компании с госучастием, занимающиеся российским экспортом. При этом дедолларизации также подлежат контракты, которые ранее уже были заключены в американской валюте.
В 2018 году, по данным ФТС, российско-китайский товарооборот составил 107 миллиардов долларов.
Elgezit. kg
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