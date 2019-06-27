Более 350 человек из Арыси числятся пропавшими без вести

Более 350 человек из Арыси, города в Туркестанской области, где 24 июня из-за пожара на военном хранилище сдетонировали боеприпасы, числятся пропавшими без вести, сообщили местные СМИ со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Из списка пропавших нашлись трое человек, сообщила группа внутренних и внешних коммуникаций департамента ЧС города Шымкента.

По состоянию на 9 часов утра 26 июня, по данным группы, на «горячую линию» поступило более 50 тысяч звонков из областей Казахстана и стран зарубежья. Люди сообщают о готовности оказать гуманитарную помощь жителям Арыси. Среди наиболее часто задаваемых вопросов – поиск родных, а также работа железнодорожного транспорта и функционирование автомобильных дорог, сообщила группа.

В шымкентской мечети «Акмешит», где с 24 июня находится часть вывезенных и Арыси, сотрудники службы ЧС продолжают учет потерявшихся жителей города Арысь.

В городе работают более 40 приемно-эвакуационных пункта. В них, по информации ДЧС, размещены более 4 880 человек, включая 2 428 детей. Многих жителей забирают родственники. Всего, по официальным данным, в Шымкенте зарегистрированы 20371 человек.

Утром в среду, 26 июня, власти объявили, что накануне в больнице скончался второй военный, раненный при взрывах боеприпасов в хранилище в Арыси после пожара. Военный контрактник Министерства обороны 1987 года рождения, житель Шымкента, стал третьим погибшим, о котором сообщили власти после взрывов боеприпасов в хранилище близ Арыси. Среди погибших, согласно официальной информации, числится житель Арыси, в машину которого в день взрывов попал снаряд.

Утром 24 июня на военном хранилище близ города Арысь на юге Казахстана произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов. Десятки тысяч жителей города в спешке покинули город, несколько тысяч человек были вывезены на предоставленном властями транспорте для эвакуации. Многие эвакуированные размещены в Шымкенте - в школах города и мечети. Некоторые вывезенные жалуются на отсутствие условий.

Власти 25 июня сообщили, что возвращаться в Арысь пока небезопасно и что взрывы в городе могут повториться из-за сохраняющихся очагов тления.