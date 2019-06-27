МИД Узбекистана сообщил о судьбе пассажиров поездов, остановленных в Казахстане

Пассажиры поездов, остановленных в Казахстане, добираются в Ташкент на автобусах, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

По информации Генерального консульства Узбекистана в городе Алматы, 25 июня все оставшиеся пассажиры железнодорожного рейса №382, следовавшего из Уфы, были переправлены в Ташкент автобусами.

«Также при содействии акимата Туркестанской области (Казахстан) доставлены до КПП «Жибек жолы» – «Гишт-Куприк», а далее автобусами «Узавтотранса» до г. Ташкента пассажиры рейса №365 «Российских железных дорог», следовавшего по маршруту Челябинск-Ташкент и остановленного в г. Туркестане вследствие взрывов боеприпасов в г. Арысь», – говорится в сообщении пресс-службы.

К утру 26 июня продолжилась транспортировка в Ташкент 264 пассажиров железнодорожного рейса №370 «Новосибирск – Ташкент», остановленного в городе Шымкенте поздно вечером 25 июня.

Напомним, что несколько поездов было остановлено в связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Утром 24 июня на военном хранилище близ города Арысь на юге Казахстана произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов. Десятки тысяч жителей города в спешке покинули город, несколько тысяч человек были вывезены на предоставленном властями транспорте для эвакуации. Многие эвакуированные размещены в Шымкенте – в школах города и мечети.

Ранее МВД Казахстана сообщило, что интенсивность взрывов в Арысе спала, но периодически они все-таки происходят. В связи с этим пожарные подразделения не могут подъехать к месту возгорания, чтобы приступить к тушению. Власти 25 июня сообщили, что возвращаться в Арысь пока небезопасно и что взрывы в городе могут повториться из-за сохраняющихся очагов тления.