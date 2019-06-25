Теперь Зеленский может из Администрации президента уволить около 500 сотрудников — эксперт

Переименовав Администрацию президента Украины (АПУ) в Офис президента, глава украинского государства Владимир Зеленский получил возможность на законных основаниях увольнять свободно тех, кого он посчитает нужным.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Алексей Якубин.

«Переназвание структуры позволяет заново пересмотреть ее штат. Теперь Зеленский сможет спокойно избавиться от чиновников, которые были назначены в эпоху П.Порошенко. Получается, что была ликвидирована старая структура, и Зеленскому не нужно искать обоснования чтобы уволить того или иного чиновника Администрации, а это около 500 человек, и не нужно объяснять подробно, почему увольняют», — говорит эксперт.

А.Якубин пояснил: в законодательных документах, регулирующих на территории Украины правила функционирования органов госвласти, есть норма, согласно которой при ликвидации структуры можно на основании этого уволить и сотрудников структуры.

«Теперь всё, их могут уволить всех вместе потому, что старая структура уже не существует. И уже в эту новую структуру Зеленский вправе кого-то взять, кого-то оставить, начать своеобразный пересмотр кадровой свиты», — отметил эксперт.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский сократил численность сотрудников АП и переименовал «Администрацию Президента» в «Офис Президента». Об этом сообщается на сайте Президента.

В частности, в указе Зеленского говорится, что первый помощник президента, помощник президента, советники президента назначаются на должности и увольняются с должностей президентом, который непосредственно координирует их деятельность.

Также теперь штатное расписание Офиса президента утверждает руководитель аппарата. Руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок подать проект положения об ОП.



Автор K-News