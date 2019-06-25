Швейцария вернет Узбекистану $133 млн, замороженных на счетах Гульнары Каримовой

24 июня Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила о том, что вернет Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков ($133 миллиона), которые были изъяты в ходе расследования по делу старшей дочери экс-президента республики Ислама Каримова.

«В рамках сложного уголовного расследования, которое продолжается уже более шести лет, Генеральная прокуратура обнаружила доказательства наличия схем незаконного получения крупной суммы денег у компаний, особенно у иностранных, которые хотели войти и продолжить свою деятельность на узбекском рынке. В рамках этой схемы средства были отмыты за границей, прежде всего в Швейцарии. На основании проведенных расследований, 130 миллионов замороженных швейцарских франков будут возвращены Узбекистану», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Узбекистана.

В рамках уголовного дела, возбужденного летом 2012 года Федеральной прокуратурой Швейцарии, на счетах Гульнары Каримовой были заморожены 800 миллионов швейцарских франков (около 784 млн. долларов США). Вначале эти деньги вернуть в Узбекистан пыталось правительство Ислама Каримова, а после новое правительство, пришедшее к власти после его смерти.

В 2017 году сообщалось о том, что на замороженные деньги Гульнары Каримовой претендуют девятнадцать стран. Тогда Федеральная прокуратура Швейцарии сообщала, что основными претендентами на активы Каримовой выступают Узбекистан, США и Голландия. Анонимный источник газеты Le Temps, информированный о подробностях этого дела, заявлял, что каждая из сторон ведет тайные переговоры с правительством Швейцарии, чтобы заполучить замороженные активы Гульнары Каримовой.

«В Берне сейчас ломают голову над методами по возвращению этих денег. К этому процессу привлечены Конфедеративное государственное министерство, которое провело расследование по делу Гульнары Каримовой, Федеральное управление юстиции, Департамент международных отношений, а также Департамент по развитию и сотрудничеству», – говорил источник Le Temps.

Однако швейцарские чиновники, имеющий прямое отношение к процессу по делу Каримовой, говорили, что замороженные деньги должны быть возвращены в Узбекистан, откуда они были украдены. Вместе с тем они говорили, что коррумпированность нынешнего правительства Узбекистана, как и прежнего, а также несоблюдение принципа верховенства закона в стране значительно затрудняют этот процесс.

Однако в распространенном 24 июня заявлении Генпрокуратуры Швейцарии о дальнейшей судьбе оставшейся части замороженных активов ничего не сказано. Накануне стало известно, что Гульнара Каримова в своем обращении к властям пообещала не претендовать на 686 миллионов долларов, хранящихся на ее счетах в зарубежных банках.

А также она написала, что на счетах у нее есть еще деньги, на которые она обещает не претендовать: «Мои адвокаты, вопреки собственным советам, отозвали свои документы, связанные с отстаиванием денежных средств на сумму $131 000 000 и $555 000 000», – написала Каримова в своем обращении к президенту Узбекистана.

В настоящее время Гульнара Каримова отбывает наказание в женской колонии № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, куда ее из-под домашнего ареста перевели в марте 2019 года. Ранее адвокат и дочь Каримовой заявляли об ухудшении состояния ее здоровья.

Сама Гульнара Каримова взамен на такое сотрудничество с властями Узбекистана просит президента Шавката Мирзияева освободить ее из тюрьмы и позволить ей уехать к детям, проживающим в Лондоне.

24 июня в ходе визита омбудсмена в колонию состоялась встреча с Каримовой. В беседе она выразила особую благодарность медицинскому персоналу учреждения за внимание и своевременно оказываемую медицинскую помощь, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Сообщается, что для медицинского обследования Гульнары Каримовой колония привлекла «ведущих специалистов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и гинекологии. Отдельные специальные обследования проведены в Центральном госпитале МВД».

«По назначению врачей она на системной основе получает необходимые медицинские препараты. На сегодняшний день общее состояние здоровья Каримовой Г. И. в целом удовлетворительное, она получает рацион здорового питания», – подчеркивается в сообщении пресс-службы уполномоченного парламента по правам человека.