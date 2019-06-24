Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

Шансы получить высшее образование за счет государства к 2024 году уменьшатся на 25%

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия». При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Заграница поможет

В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыcяч.

В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м.

Число же выпускников школ и иностранных абитуриентов, напротив, будет планомерно расти примерно на 2−5% в год, говорится в докладе. В 2019-м их будет 713,8 тыс. человек, а к 2024 году — уже 823,8 тыс. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.

Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. В пресс-службе Минобрнауки оперативно не ответили на этот вопрос «Известий». Увеличение же числа поступающих главным образом связано не с демографическим фактором (увеличением численности заканчивающих школу), а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов. Рост количества студентов из других государств как минимум вдвое — до 425 тыс. человек — предусмотрено нацпроектом «Образование».

В некоторых вузах, однако, не подтверждают грядущее сокращение бюджетных мест.

Например, в СПбГУ в этом году смогут обучаться за счет государства 2009 студентов и 1130 — на договорной основе, сообщили в пресс-службе университета. В прошлом году количество мест составляло 1972 и 1675 соответственно.

В НИУ ВШЭ с учетом трех кампусов количество бюджетных мест на этот год увеличилось на 8,2% — с 3026 до 3275 мест. В следующем году также ожидается некоторый рост, рассказали «Известиям» в пресс-службе университета.

Помимо большого количества обычных бюджетных мест, в «Вышке» есть устоявшаяся практика приема на места за счет средств вуза — например, в прошлом году по этой схеме приняли 337 человек. Такое происходит на новых программах, где в текущем году нет бюджетных мест или их очень мало, а также там, где большинство или даже все бюджетные места занимают олимпиадники.

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) не наблюдается тенденция к сокращению количества бюджетных мест, заявил заместитель проректора по учебной работе и довузовской подготовке института Денис Дмитриев. Напротив, в 2019 году контрольные цифры приема незначительно увеличились: в бакалавриате — на 16, а в магистратуре и аспирантуре — на 7. В 2020-м количество бюджетных мест в МФТИ увеличится примерно так же, сказал специалист.

В свою очередь, проректор по учебной работе МИСиС Вадим Петров утверждает, что на уровне бакалавриата и специалитета число бюджетных мест не изменилось, а набор в магистратуру сократился по некоторым направлениям на 3−5%.

Столица талантов

Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах: в бюджетах субъектов не хватает средств, пояснил «Известиям» президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

И это создает проблему. Перспективная молодежь будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут. Немногие из них вернутся домой. Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому, и это тревожная тенденция.

— Ведь именно депрессивные регионы больше всего нуждаются в лучших специалистах. Их проблематично привлечь из преуспевающих субъектов. Поэтому нужно сделать так, чтобы перспективная молодежь не уезжала, а имела возможность выучиться дома и затем внести вклад в развитие своего региона, — уверен Сергей Комков.

На ситуацию с сокращением бюджетных мест стоит смотреть шире, призывает абитуриентов директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Сейчас активно развиваются различные механизмы субсидирования: премии, гранты, стипендии, напомнила она.

— Поддержать студентов готовы и крупные компании, и сами университеты. Например, ИТМО, МИФИ, ВШЭ, Тюменский госуниверситет и другие вузы принимают на платное отделение способных ребят с высокими баллами и сами же оплачивают их обучение полностью или частично, — отметила специалист.

Тем не менее ожидать снижения платы за обучение в вузах никаких оснований нет. Оборудование, организация практических занятий и лекции ведущих экспертов стоят дорого, а запросы студентов и ожидания будущих работодателей непрерывно растут, отметила Ольга Назайкинская.

Не все выпускники школ должны обязательно поступать в университеты, подчеркнула она. Часто качественное профобразование позволяет быстрее достичь успехов в профессии и карьере.

Действительно, даже при найме молодых специалистов без опыта работы работодатели ставят диплом на пятое место, подтверждает исследование сервиса Rabota.ru. Определяющими факторами для юного кандидата рекрутеры отмечают soft skills (79%) и hard skills (47%).

Справка «Известий»

В этом году приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня. До 13 июля университеты проводят дополнительные испытания для абитуриентов. Принимать документы от поступающих закончат 26 июля, а 27-го уже опубликуют списки абитуриентов с их баллами.

Чтобы попасть в «первую волну» поступивших, нужно окончательно определиться с вузом и подать оригиналы документов до 1 августа. 3-го числа вузы должны обнародовать списки поступивших. До 6 августа университеты будут принимать оригиналы документов у абитуриентов «второй волны», приказы об их зачислении опубликуют 8 августа.

«Известий»