В Подмосковье отравились десятки таджикских мигрантов

Десятки таджикских мигрантов, работающих на предприятии по производству дверей и окон в подмосковном Одинцово, вечером 22 июня попали в больницу с отравлением.

Иззат Амон, защищающий права мигрантов, сказал 23 июня, что отравились 50 таджикских граждан, их на машинах «скорой помощи» госпитализировали. «Двое человек находятся в реанимации, состояние шестерых оценивается как тяжелое», - добавил он.

Иброхим Ахмад, пресс-секретарь представительства Минтруда РТ в РФ, сказал, что в больнице остаются 12 таджикских мигрантов, остальных после оказания первой медпомощи отпустили домой. По его словам, представители Минтруда и посольства побывали в больнице и взяли под свой контроль расследование инцидента. «По предварительной информации, мигранты отравились едой, приготовленной в столовой предприятия», - сказал Иброхим Ахмад.

Очевидцы происшествия сообщили вечером 23 июня, что в субботу мигранты разом схватились за животы, им стало плохо. В цеху по производству дверей и окон в Одинцово, по словам собеседников, работают свыше 200 таджикских мигрантов, а также десятки приезжих из Узбекистана. В распоряжение Радио Озоди попало несколько видеосъемок, на которых видны моменты госпитализации отравившихся мигрантов.

Российские правоохранительные органы и службы здравоохранения пока не прокомментировали произошедшее.

Неизвестно, чем отравились мигранты, сколько человек после оказания первой медицинской помощи были отправлены домой, а сколько остаются в больнице. Руководство предприятия по производству дверей и окон отказалось от беседы с журналистами. По некоторым данным, представители предприятия сообщили работникам «скорой помощи», что мигранты якобы отравились дыней.

Но таджикские мигранты говорят, что у них нет лишних денег для покупки дыни. «Ребята поужинали в столовой предприятия и им стало плохо. В этой столовой плохо готовят, но мы вынуждены там есть», - сказал один из мигрантов. По его словам, они получают каждый месяц более 20 тыс рублей, из которых 4 тыс платят за питание в столовой предприятия. Спят мигранты там же, на предприятии.

«Нам не разрешают готовить себе еду во внутренних помещениях. Вынуждают либо питаться в их столовой, либо арендовать другое помещение для ночлега. Аренда здесь дорогая, поэтому мы вынуждены принимать все условия работодателя», - сказал собеседник.