"Я изменилась": Гульнара Каримова просит прощения и отказывается от $686 млн в зарубежных банках

Обращение Каримовой в сторис инстаграма опубликовала ее дочь Иман Каримова.

Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара, отбывающая наказание в колонии, обратилась к президенту Узбекистана с просьбой проявить гуманизм. Она рассказывает о своем плохом самочувствии и обещает на претендовать на $686 млн, хранящихся на ее счетах в зарубежных банках.

Обращение Каримовой в сторис инстаграма опубликовала ее дочь Иман Каримова.

​Каримова сообщает об изъятых у нее средствах: "Я хочу объявить, для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере $1,2 млрд долларов США".

А также пишет, что на счетах у нее есть еще деньги, на которые она обещает не претендовать: "Мои адвокаты, вопреки собственным советам, отозвали свои документы, связанные с отстаиванием денежных средств на сумму $131 000 000 и $555 000 000″.

"В настоящее время меня беспокоит мое состояние здоровья и настоятельная необходимость проведения двух операций, что заставляет меня обратиться к президенту", – объясняет Каримова.

Ее швейцарский адвокат Грегуар Манже в твиттере написал, что состояние здоровья его клиентки ухудшилось, и ей не оказывают медицинской помощи.

#Karimova #Uzbekistan Back from Zangiota. Client in bad shape. High blood pressure. Leg fully bandaged. No medical treatments. Fainted many times. Basic question to this government : Zangiota, why + until when? Stop this arbitrary detention.

— Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) June 17, 2019



Каримова отбывает наказание в женской колонии № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, куда ее из-под домашнего ареста перевели в марте 2019 года.

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив дочь президента в присвоении около миллиарда долларов. В декабре 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане за финансовые злоупотребления на сумму около $53 млн. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы, однако после обжалования приговор смягчили – 5 лет ограничения свободы (домашнего ареста). В колонию ее, как сообщалось, перевели за нарушения порядка условий отбывания домашнего ареста – использование интернета, отлучки из дома, "препятствование" возмещению ущерба.