В Алматы появился баннер «Не мой президент»

В Алматы неизвестные вывесили баннер с надписью: «Не мой президент», сообщил в пятницу новостной сайт Vlast.kz.
По свидетельствам очевидцев, полотно размером в несколько метров в длину и ширину появилось на недостроенном здании в микрорайоне Самал.
Пока никто не заявил об авторстве вывешенного баннера, однако утром в пятницу оппозиционная группа Rukh2k19 опубликовала на своей странице в Instagram'е фото баннера с описанием к нему: «Мы не признаем выборы президента легитимными. Мы не признаем их результаты. Токаев — не мой президент!» Баннер с портретом человека, губы которого прикрыты надписью: «Немой», висит снаружи строящегося здания.
9 июня в Казахстанена фоне антиправительственных выступлений прошли досрочные президентские выборы, по итогам которых 66-летний Касым-Жомарт Токаев, фактический преемник 78-летнего бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, обеспечил себе пятилетний президентский срок. Западные наблюдатели заявили ранее, что выборы были омрачены многочисленными нарушениями и массовыми задержаниями участников антиправительственных протестов.
В апреле в Алматы, Нур-Султане и других городах Казахстана на фоне роста недовольства политической системой появлялись баннеры с призывами к честным выборам и соблюдению политических прав и свобод граждан. Несколько активистов были подвергнуты административным арестам, нескольких человек, проводивших съемку на камеры, оштрафовали.
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