Есть сомнения в том, что будет успешен Токаев, ставший президентом на фоне шумихи

Если народ недоволен с самого начала, думаете, они позднее успокоятся?..





Президентом Казахстана был избран Касым-Жомарт Токаев. Но казахский народ остался недоволен этим с виду безвольным человеком, выходит на митинги. Стало очевидно, что общественность его не приняла. Вновь звучали призывы: «Старик, уходи!» Тем не менее казахам духу не хватило совершить переворот, а ведь могли бы взять пример с кыргызов. Есть сомнения в том, что будет успешен Токаев, ставший президентом на фоне шумихи. Если народ недоволен с самого начала, думаете, они позднее успокоятся?..

Источник: газета «Азия news» №23 от 13.06.2019 / стр. 12, gezitter. org