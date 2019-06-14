Если народ недоволен с самого начала, думаете, они позднее успокоятся?..
Президентом Казахстана был избран Касым-Жомарт Токаев. Но казахский народ остался недоволен этим с виду безвольным человеком, выходит на митинги. Стало очевидно, что общественность его не приняла. Вновь звучали призывы: «Старик, уходи!» Тем не менее казахам духу не хватило совершить переворот, а ведь могли бы взять пример с кыргызов. Есть сомнения в том, что будет успешен Токаев, ставший президентом на фоне шумихи. Если народ недоволен с самого начала, думаете, они позднее успокоятся?..
Источник: газета «Азия news» №23 от 13.06.2019 / стр. 12, gezitter. org
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