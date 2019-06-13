Жена премьер-министра Израиля вернет в казну деньги за дорогие обеды

Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выплатит государства 55 тысяч шекелей (около 14 тысяч евро) за заказ дорогостоящих блюд.

Решение между Генпрокуратурой и самой Нетаньяху достигнуто в среду, 12 июня. Договорённость должен утвердить суд.

В обвинительном заключении говорится, что в период с 2010 по 2013 год Нетаньяху заказывала в дом дорогую еду на сумму 175 тысяч шекелей (около 43 тысяч евро) из ресторанов несмотря на то, что в резиденции премьер-министра работал повар. Его услуги оплачивались из госбюджета.

Прокуроры сочли, что жена премьера при заказе блюд воспользовалась неосведомлённостью сотрудников администрации премьер-министра. Сама Нетаньяху заявляла о своей невиновности и утверждала, что еду заказывали некие третьи лица вопреки её желанию.