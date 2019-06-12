В Нур-Султане началась инаугурация Касым-Жомарта Токаева

В столице Казахстана началась торжественная церемония инаугурации Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Инаугурация проходит во Дворце Независимости. Во время инаугурации избранный Президент Казахстана должен принести присягу на государственном языке. Именно с этого момента Президент РК официально вступает в свою должность.

Текст присяги звучит следующим образом:

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан».

После принесения присяги и национального гимна, согласно Конституции РК, Президенту вручат удостоверение, нагрудный знак, штандарт Президента и орден «Алтын Қыран» (Орден Золотого Орла, знак высшей степени отличия Республики Казахстан).

Инаугурация Главы государства будет сопровождена праздничным салютом.

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы Президента РК. В них с большим отрывом, набрав более 70% голосов, победил Касым-Жомарт Токаев.

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