Семья Шавката Мирзиёева побывала на свадьбе у эмира Дубая

10-летний сын президента Узбекистана Алишер Мирзиёев и двое зятьев – Ойбек Турсунов и Отабек Умаров, а также внук Миромон приняли участие в свадьбе сыновей вице-президента и премьер-министра ОАЭ, эмира Дубая Шейха Мухаммада бин Рашида аль-Мактума, которая состоялась 6 июня.

Об участии членов президентской семьи в свадьбе сыновей Шейха аль-Мактума стало известно после того, как младший зять Шавката Мирзияева Отабек Умаров выложил фотографию со свадьбы на своей странице в Instagram.

На фотографии видно, как эмир Дубая стоит, положив руки на плечи сына Мирзияева, а зятья главы Узбекистана стоят в одном ряду с одним из женихов.

Старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов является первым заместителем главы администрации президента, его второй зять Отабек Умаров – первым заместителем руководителя Службы безопасности президента.

Представляли ли члены семьи Шавката Мирзияева на свадьбе сыновей эмира Дубая правительство Узбекистана или участвовали в свадебном торжестве по личному приглашению – неизвестно. Пресс-служба президента Узбекистана не сообщила о том, что семья Мирзияева принимала участие в свадебных мероприятиях первой семьи Дубая.

Эмир Дубая женил сразу трех сыновей в день празднования Ид-аль-Фитра – Рамазан хайита. В свадьбе участвовали в основном иностранные гости, приехавшие из арабских стран. Свадебное торжество прошло в дубайском Всемирном торговом центре.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев встречался с эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом аль-Мактумом во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты в марте этого года.​ Тогда узбекистанские СМИ писали о том, что визит главы государства в ОАЭ был «продуктивным», а по его итогам был подписан ряд важных соглашений, в том числе по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ на сумму более $10 млрд.



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