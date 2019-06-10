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Касым-Жомарт Токаев набрал 70% голосов на выборах президента Казахстана, - данные экзитполов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным экзитпола от Института "Қоғамдық пікір", побеждает на внеочередных президентских выборах.

Он набрал 70,13% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова, передает informburo.

 

По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 77,4%.

 

По данным Айнур Мажитовой, кандидаты в президенты набрали следующее число голосов:

 

Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – 70,13%;

 

Амиржан Косанов – претендент от движения "Ұлт тағдыры" – 15,39%;

 

Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана – 3,86%;

 

Дания Еспаева от демократической партии "Ак жол" – 5,32%;

 

Толеутай Рахимбеков от партии "Ауыл" – 3,03%;

 

Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов – 1,41%;

 

Сади-Бек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" – 0,86%.

 

Лидером гонки, по версии Института "Қоғамдық пікір", стал Касым-Жомарт Токаев. На втором месте Амиржан Косанов, на третьем – Дания Еспаева.

 

Опрос избирателей, уточнила Мажитова, проведён по стандартной международной методике.

 

На этих выборах только две организации имели право на проведение экзитполов в рамках выборного процесса в Казахстане.

 

9 июня во время президентских выборов, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщил, что люди выходили на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».

 

Он также сообщил, что в Нур-Султане и Алматы за день выборов задержали около 500 человек.

 

 

 

CA-NEWS (KZ)

           

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