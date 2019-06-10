Касым-Жомарт Токаев набрал 70% голосов на выборах президента Казахстана, - данные экзитполов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным экзитпола от Института "Қоғамдық пікір", побеждает на внеочередных президентских выборах.
Он набрал 70,13% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова, передает informburo.
По предварительным данным ЦИК, явка избирателей составила 77,4%.
По данным Айнур Мажитовой, кандидаты в президенты набрали следующее число голосов:
Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – 70,13%;
Амиржан Косанов – претендент от движения "Ұлт тағдыры" – 15,39%;
Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана – 3,86%;
Дания Еспаева от демократической партии "Ак жол" – 5,32%;
Толеутай Рахимбеков от партии "Ауыл" – 3,03%;
Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов – 1,41%;
Сади-Бек Тугел от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" – 0,86%.
Лидером гонки, по версии Института "Қоғамдық пікір", стал Касым-Жомарт Токаев. На втором месте Амиржан Косанов, на третьем – Дания Еспаева.
Опрос избирателей, уточнила Мажитова, проведён по стандартной международной методике.
На этих выборах только две организации имели право на проведение экзитполов в рамках выборного процесса в Казахстане.
9 июня во время президентских выборов, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщил, что люди выходили на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».
Он также сообщил, что в Нур-Султане и Алматы за день выборов задержали около 500 человек.
CA-NEWS (KZ)
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