Владимир Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Об этом сообщило РИА Новости.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами. Об этом сообщило РИА Новости.

Как рассказал модератор встречи, исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, которая задавала вопрос президенту России, увлекается тайским боксом.



«Не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг», — заметила американская журналистка, обращаясь к российскому лидеру.



«Во-первых, хочу сказать, что я и не пошел бы с вами на ринг. Не потому, что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю», — отреагировал Владимир Путин.

Ссылка: https://24.kg/vlast/119894/