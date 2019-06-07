Cанитара в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов

Суд немецкого города Ольденбург 6 июня приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля.

Его признали виновным в убийстве 85 пациентов в двух немецких больницах, в которых он работал в 2000–2005 годах.

Приговор, который вынес суд, исключает возможность досрочного освобождения медработника, даже если он отсидит несколько десятков лет. Об этом сообщает телеканал "Настоящее Время".

Хёгель в суде извинился перед родными и друзьями погибших пациентов. "Я приношу искренние извинения каждому человеку, которого коснулось то, что я делал в течение многих лет", — заявил он.

42-летний санитар работал в больницах в Ольденбурге и Дельменхорсте. Его начали подозревать в том, что он убивает пациентов, летом 2005 года: тогда одна из медработниц клиники случайно увидела, как Хёгель вводил пациенту слишком большую дозу лекарства.

В 2008 году земельный суд Ольденбурга уже приговорил медработника к семи с половиной годам заключения за попытку убийства. В 2015 году санитара обвинили уже в нескольких убийствах и попытках убийства. Позже выяснилось, что Хёгель ввел избыточные дозы лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний более чем 200 тяжелобольным пациентам. Их возраст варьировался от 34 до 96 лет.

В июне 2016 года следователи смогли доказать 37 убийств в клинике в Дельменхорсте и по меньшей мере шесть — в больнице Ольденбурга. Для этого им пришлось эксгумировать более 130 тел. 60 пациентов Хёгеля выжили, несмотря на передозировку.

Следователи заявили, что медбрат, вероятно, проводил эксперименты от скуки и тщеславия, чтобы потом попытаться реанимировать больных и продемонстрировать коллегам навыки экстренной помощи. Психиатр Макс Штеллер, который обследовал санитара, сказал, что он страдал "тяжелейшим нарциссическим расстройством" и что убийства оказывали на него эйфорический эффект, "похожий на прием наркотиков".