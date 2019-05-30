Назарбаеву официально присвоили статус «почётного сенатора»

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг, 30 мая, проголосовали за присвоение бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статуса «почетный сенатор».

Все 40 участников заседания, как сообщается, проголосовали «единогласно».

О решении присвоить Назарбаеву статус почетного сенатора официальная пресса сообщила на этой неделе по итогам заседания бюро под председательством Дариги Назарбаевой, старшей дочери Назарбаева, после отставки отца в марте занявшей пост председателя сената парламента. Инициативу присвоить Назарбаеву статус «почетный сенатор» озвучил 20 марта на церемонии принесения присяги экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность президента после отставки Назарбаева.

Вчера, 29 мая, на заседании Высшего Евразийского экономического совета Токаев объявил о присвоении Назарбаеву статуса почетного председателя Евразийского экономического совета — наднационального органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В преддверии встречи Назарбаев наградил лидера России Владимира Путина, а также президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова орденом имени себя. Вручение наград проходило в столице Казахстана, которая после переименования в марте также носит имя Назарбаева.

«Присвоение статуса “почетный сенатор” является выражением признания исторических заслуг первого президента Казахстана – елбасы как основоположника казахстанской государственности, обеспечившего защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, консолидацию общества, определившего стратегический курс развития страны», — говорится в заявлении пресс-службы сената.

Назарбаев пришел к власти в Казахстане ещё до распада Советского Союза в 1991 году и бессменно правил страной на протяжении почти 30 лет. 19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку, однако сохранил за собой многие важные должности. В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. За первым президентом законодательно закреплен титул елбасы («лидера нации»), который дает ему и его семье пожизненный иммунитет от любого гражданского или уголовного преследования.

