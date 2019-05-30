Верховный суд России подтвердил пожизненный приговор бывшему милиционеру, убившему 19 женщин

Верховный суд России отклонил апелляцию и принял решение подтвердить пожизненный срок серийному убийце из Новосибирска Евгению Чуплинскому. Его жертвами стали 19 женщин.

Накануне дело по ходатайству осужденного рассматривала коллегия присяжных заседателей. Все 12 присяжных признали Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговор бывшему милиционеру считается вступившим в законную силу.

Следствие считает, что мужчина зверски убил и расчленил 19 женщин. Убийства Чуплинский совершал в предположительный период с 1998 по 2005 год, когда служил в МВД в Новосибирске, – охотился на секс-работниц. По данным следователей, он пользовался интимными услугами женщин, которым было от 18 до 31 года, а затем убивал их. Следствие считает, что некоторых из жертв он знал ранее и поддерживал с ними отношения – собирал оперативную информацию.

Уже на пенсии бывший сотрудник МВД стал подрабатывать частным извозом. С жертвами знакомился на "пьяной дороге" – ​в районе, где обычно можно найти работниц секс-индустрии. На своей машине он привозил женщин в безлюдное место и после интимной близости убивал. А тела расчленял и разбрасывал останки по обочинам дорог и свалкам.

Несколько лет назад пенсионер МВД уже попадал в поле зрения следователей, но против него не хватало улик. Задержали бывшего полицейского только в 2016 году благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям. Следователи повторно проанализировали все улики и нашли множество новых следов, которые в конце 1990-х и начале 2000-х технологии не позволяли обнаружить. На причастность к убийствам оперативники проверили более 5 тысяч мужчин.

Сразу после задержания подозреваемый признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Выезжал на места преступлений, рассказывал, где и как убивал жертв. Чуплинский также прошел психологическую экспертизу в институте имени Сербского. Врачи признали его полностью вменяемым.

Но в апреле 2017-го он заявил, что невиновен и оговорил себя. Друзья и семья обвиняемого не верят в его причастность к убийствам и считают, что мужчину подставили. Жене и детям обвиняемого пришлось покинуть город из-за травли.



