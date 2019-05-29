Зеленский подарил гражданство Украины бывшему кыргызстанцу и Михаилу Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский исключил положение о потере Михаилом Саакашвили гражданства Украины.

Об этом говорится на сайте президента.

Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Кроме того, в документе отмечается, что Зеленский также позволяет принять в гражданство Украины лиц, составляющих государственный интерес для страны.

В частности, в украинское гражданство принимаются граждане Азербайджана, РФ, Ирана, Сирии и Кыргызстана.

Так, кыргызстанцем, который получит украинский паспорт, стал Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович, 1974 года, проживающий в Киеве.

Согласно профилю Тойгонбаева в Facebook, он является спортсменом и тренером по боксу. Так, Тойгонбаев тренировал олимпийского чемпиона 2016 года по боксу из Узбекистана Хасанбоя Маруфжона угли Дусматова.

Оба они входят в полупрофессиональную группу боксеров "Украинские атаманы".



URL: https://kaktus.media/392179