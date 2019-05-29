Зеленский подарил гражданство Украины бывшему кыргызстанцу и Михаилу Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский исключил положение о потере Михаилом Саакашвили гражданства Украины.
Об этом говорится на сайте президента.
Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Кроме того, в документе отмечается, что Зеленский также позволяет принять в гражданство Украины лиц, составляющих государственный интерес для страны.
В частности, в украинское гражданство принимаются граждане Азербайджана, РФ, Ирана, Сирии и Кыргызстана.
Так, кыргызстанцем, который получит украинский паспорт, стал Тойгонбаев Зиятдинбек Курманбекович, 1974 года, проживающий в Киеве.
Согласно профилю Тойгонбаева в Facebook, он является спортсменом и тренером по боксу. Так, Тойгонбаев тренировал олимпийского чемпиона 2016 года по боксу из Узбекистана Хасанбоя Маруфжона угли Дусматова.
Оба они входят в полупрофессиональную группу боксеров "Украинские атаманы".
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