Нур-Султан призвали помочь в возвращении освобожденных из синьцзянских «лагерей»

27 мая в Алматы группа граждан призвала власти Казахстана содействовать возвращению родственников, освободившихся из «лагерей политического перевоспитания» в провинции Синьцзян на северо-западе Китая, однако по разным причинам не сумевших выехать из Китая в Казахстан.

Кыдырали Оразулы, организатор пресс-конференции, проходившей в офисе «Института изучения Китая», говорит, что «на сегодняшний день освобождены около 90 процентов из всех ранее заключенных в "лагеря политического перевоспитания" в Китае». «Однако некоторые из них не могут выехать в Казахстан», — сообщил он.

Участница пресс-конференции Гульбану Рахимкызы говорит, что ее муж Рахман Рахыбайулы освободился из «лагеря» несколько месяцев назад.

— Муж родился в районе Толы, относящемся к Или-Казахскому автономному округу. Он по специальности учитель. Оказалось, что сейчас работает сторожем в местной школе. 20 февраля я отправилась на поиски. Меня встретили полицейские, они дали поговорить с мужем в течение нескольких часов. Встретиться дома у родственников не дали. Мы встречались в местной гостинице. Супруг ничего не рассказал. Сказал лишь: «У меня всё хорошо. Ты езжай обратно». Вернувшись, я не сумела выйти с ним на связь, — говорит она.

МИД Казахстана в датированном 21 мая официальном ответе Азаттыку говорит, что не располагает сведениями о количестве этнических казахов, помещенных в «лагеря политического перевоспитания» в Синьцзяне. При этом в казахстанском МИД заявили, что «главным препятствием выезду этнических казахов в Казахстан являются имеющиеся факты нарушения миграционного законодательства КНР».

МИД Казахстана в ответе приводит данные комитета миграционной службы МВД Казахстана, согласно которым в 2018 году казахстанское гражданство получили 14 324 этнических казаха из Китая, за четыре месяца 2019 года — 1 929 этнических казахов.

С января по апрель 2019 года в Министерство иностранных дел поступили 343 обращения граждан страны «по разрешению проблемы с выездом родственников — граждан Китая из Китая в Казахстан», сообщил казахстанский МИД.

В представленном группой экспертов ООН в прошлом году докладе утверждается, что в «антиэкстремистских центрах» в провинции на северо-западе Китая содержится около миллиона человек и еще миллионы принудительно помещены в «лагеря политического перевоспитания».