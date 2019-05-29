В Санкт-Петербурге начато следствие по факту изнасилования гражданки Узбекистана и ее 12-летней дочери

В Санкт-Петербурге задержан один из двух мужчин, которые незаконно удерживали и подвергали сексуальному насилию гражданку Узбекистана и ее 12-летнюю дочь.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы и изнасиловании 33-летней уроженки Ташкента Н. и ее 12-летней дочери.

Как сообщили российские интернет-издания со ссылкой на данные следственных органов, задержанный 47-летний мужчина является гражданином Таджикистана.

По данным телеканала Piter.tv, 25 мая Следственный комитет РФ по городу Санкт-Петербургу возбудил против него уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение свободы двух и более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

Как рассказывает президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» («Соотечественник») Усман Баратов, сообщивший о произошедшем в мае этого года инциденте в Следственный комитет, женщину, чье имя не подлежит разглашению до окончания следствия, вместе с двумя ее детьми длительное время насильно удерживали в арендованном жилье и регулярно подвергали сексуальному насилию.

– 18 мая они обратились ко мне через «Одноклассники» и сообщили о случившемся. В понедельник мы привезли их при помощи знакомого. Подали заявление в Следственный комитет, взяли интервью у похищенной женщины. По ее словам, она жила в Санкт-Петербурге вместе с 12-летней дочерью и 7-летним сыном. В соседней комнате жил мужчина-таджик вместе с двумя женщинами. Женщина говорит, что к нему часто приходил 17-летний племянник, который в один из дней, воспользовавшись отсутствием людей в доме, изнасиловал ее 12-летнюю дочь. По ее словам, этот парень насиловал девочку на протяжении двух недель.

Однако 7 мая девочка рассказала обо всем матери. Мать подняла скандал и со слезами на глазах зашла к дяде парня-насильника. Дядя парня завел ее в одну из комнат, избил и изнасиловал ее там. А потом вместе с двумя детьми закрыл ее в этой комнате на два дня. 9 мая женщине каким-то образом удалось открыть дверь и сбежать из дома вместе с детьми. Она пришла в Московский вокзал Санкт-Петербурга и обратилась за помощью к полицейским. Сейчас мы намерены подать жалобу и на этих полицейских, потому что они отказались помочь гражданке Узбекистана и прогнали ее вон, – говорит Усман Баратов.

Как сообщают российские СМИ, основной фигурант дела об изнасиловании и незаконном лишении свободы жил в съемной квартире дома №24 по Дачному проспекту. 47-летний таджикистанец занимался в Санкт-Петербурге продажей автомобилей и находился на территории России незаконно.

Репортеру «Озодлика» удалось поговорить с уроженкой Ташкента, ставшей жертвой незаконного удержания и изнасилования в Санкт-Петербурге. Женщина говорит, что у нее изъяли двух детей, пока она ходила по судам. По словам 33-летней Н., в настоящее время следователи скрывают от нее информацию о местонахождении ее детей и оказывают на нее давление.

Однако президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов говорит, что не видит ничего противоказанного в том, что российское государство взяло на себя обязательство защитить детей гражданки Узбекистана.



