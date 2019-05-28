В Афганистане двух подростков приговорили к длительным срокам по делу об убийстве ребенка

Суд в Афганистане в воскресенье, 26 мая, приговорил двух несовершеннолетних к 30 годам заключения каждого по обвинению в похищении и убийстве ребенка.
Жестокое убийство вызвало всенародное негодование и призывы к обеспечению справедливости в Афганистане, где распространены и остаются безнаказанными преступления в отношении детей.
Шестилетняя Махса Ахмади была похищена и убита в Кабуле в марте после того, как ее родители не сумели заплатить похитителям выкуп в 300 тысяч долларов. По итогам проведенных рейдов полиция задержала двух несовершеннолетних. Позднее полиция опубликовала видео, на котором задержанные подозреваемые дают признательные показания.
Двое подростков на видео говорят, что они подобрали ребенка, когда ехали на мотоцикле, затем доставили ее в арендованную комнату и, не добившись за нее выкупа, убили. В трансляции с оглашения приговора судья не огласил возраст обвиняемых, сообщив лишь, что им нет 18 лет.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!