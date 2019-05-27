В Узбекистане два выпускника погибли от удара током в кафе

Два ученика 11-го класса общеобразовательной школы №67 в центре Папского района Наманганской области скончались 22 мая от удара электрическим током.

Директор 67-й школы Гульнара Кадырова сообщила о том, что трагедия произошла после уроков.

– Мальчики вышли из школы и пошли домой. Потом у них должны были быть тренировки, но так как до их начала у них было немного свободного времени, они решили зайти в кафе и поесть мороженого. В это время сотрудники кафе решили заземлить аппарат для приготовления мороженого, вывели два провода наружу и повесили их на ограду вдоль арыка.

Один из мальчиков решил помыть руки в арыке, одной рукой коснулся ограды, вторую руку опустил в арык. В это время его ударило током, он упал в арык. Его одноклассник не понял, что друга ударило током. Он полез в арык, чтобы вытащить оттуда друга и тоже коснулся ограды. В результате, его тоже ударило током, – говорит директор школы.

По ее словам, прохожие решили самостоятельно оказать подросткам первую медицинскую помощь.

– На улице поднялся шум, гам, крики. Мы выбежали на улицу и увидели, как люди оказывают им первую медпомощь.

Потом приехала «скорая», врачи попытались сделать искусственное дыхание. К сожалению, когда мальчиков привезли в больницу, они уже были мертвы. Эта ужасная трагедия произошла, когда до последнего звонка оставалось всего лишь два дня. Сейчас все мы прибываем в шоковом состоянии, – сказала Гульнара Кадырова.

Проживающий в Папском районе активист общества прав человека «Эзгулик» Араббой Кадыров говорит, что в настоящее время кафе, возле которого погибли выпускники 67-й школы, закрыто. "Однако возбудили ли уголовное дело против его владельцев или нет, пока неизвестно", – сказал он.

В правоохранительных органах Папского района подтвердили информацию о гибели двух выпускников возле кафе-мороженого, однако отказались сообщать о подробностях по телефону.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, на место гибели двух подростков выехали прокурор Папского района, его заместитель, а также следователи районной прокуратуры и оперативники РОВД.

Тела двух выпускников папской школы, умерших от удара током, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Предварительная причина смерти двух подростков – поражение электрическим током.