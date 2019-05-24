Посетитель китайского ресторана взорвал суп, пострадали трое

Посетитель ресторана в китайском городе Куньмин взорвал горячий суп.

Как сообщает Daily Mail, клиент уронил в кипящий суп зажигалку. Официантка попыталась выловить ее половником, однако из-за крайне высоких температур зажигалка взорвалась. Часть кипящего супа попала прямо на лицо девушки, из-за чего она была доставлена в больницу.

Сам клиент и его спутник тоже были госпитализированы с ожогами. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Элгезит

