Посетитель китайского ресторана взорвал суп, пострадали трое

Посетитель ресторана в китайском городе Куньмин взорвал горячий суп.
Как сообщает Daily Mail, клиент уронил в кипящий суп зажигалку. Официантка попыталась выловить ее половником, однако из-за крайне высоких температур зажигалка взорвалась. Часть кипящего супа попала прямо на лицо девушки, из-за чего она была доставлена в больницу.
Сам клиент и его спутник тоже были госпитализированы с ожогами. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
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