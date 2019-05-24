Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов  

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, зарегистрированная на его сайте, набрала более 41 тысячи голосов из необходимых 25 тысяч .
Этого достаточно, чтобы глава государства рассмотрел документ.
Автор прошения утверждает, что новый украинский лидер «на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей», а всего лишь консолидировал протест граждан.
Петиция появилась в среду, на сбор необходимых для рассмотрения подписей дается 90 дней, но порог в 25 тысяч был преодолен примерно за сутки.
Ранее представитель штаба президента Денис Монастырский заявил, что Зеленский отреагирует, как только будет набрано достаточное количество голосов.
Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентской гонки: во втором туре он получил поддержку 73,22% избирателей, в то время как Петр Порошенко — 24,45%.
Источник: РИА Новости
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