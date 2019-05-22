Зеленский распустил Верховную раду и назначил выборы на 21 июля

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля.
Об этом говорится в указе о роспуске парламента, подписанном президентом страны Владимиром Зеленским. Документ выложен на его официальном сайте.
В понедельник в своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента и призвал правительство уйти в отставку. Позднее он пояснил, что его главный аргумент за прекращение работы действующего созыва парламента – низкий уровень доверия граждан депутатам.
Согласно предвыборному опросу Украинского института социальных исследований и социологической группы «Рейтинг», их цитировало»Интерфакс-Украина», если бы выборы состоялись в прошлое воскресенье, пятипроцентный барьер преодолели бы четыре партии.
Только что созданная партия «Слуга народа» Зеленского набрала бы 29,5 процентов голосов. Выступающая за улучшение отношений с Россией «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 8,1 процента, «Блок Петра Порошенко «Солидарность» с бывший президентом во главе – 7,8 процента, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 6,7 процента.
Elgezit. KG
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