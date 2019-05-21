Президентское удостоверение Зеленского упало на пол: плохой знак

Это произошло прямо на инаугурации нового президента Украины

Во время инаугурации Владимира Зеленского, как и при инаугурации Виктора Януковича и Петра Порошенко, произошел казус, который ряд комментаторов расценили, как плохой знак.



На торжественной церемонии вступлении Владимира Зеленского в должность в Верховной раде, ему глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук вручила удостоверение президента.

Зеленский взял документ и положил его на специальную подушечку, которая находилась в руках у военнослужащего из почетного караула.

Однако военнослужащий, пытаясь отойти в сторону, качнул подушечку и удостоверение упало на пол. Кто-то из депутатов Рады его поднял и положил на место.

Вначале это осталось практически незамеченным, но теперь украинские СМИ обратили внимание на казус, вспоминая происшествия на инаугурации Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Напомним, что перед Януковичем закрылись двери Рады, когда он входил в парламент, а на инаугурации Порошенко военнослужащему стало плохо и он уронил оружие.

Остап Жуков

Источник - московский комсомолец

