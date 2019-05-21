Путин не планирует поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.
По словам Пескова, Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и нормализации отношений Москвы и Киева. Как отметил представитель Кремля, успехи, «если они будут очевидны», Москва увидит «невооруженным глазом».
В настоящий момент, заявил Песков, на повестке дня у Путина нет контактов с новым украинским президентом.
Комментируя слова Зеленского о том, что Донбасс и Крым — «это украинская земля», Песков заявил, что для России вопроса о принадлежности полуострова не существует. Конфликт на востоке Украины он назвал «внутриукраинской проблемой», для решения которой президенту этой страны следует основываться на плане, изложенном в минских договоренностях.
Автор К-Nеws
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