Весь отдел политики газеты «Коммерсантъ» увольняется из-за статьи о возможном уходе Матвиенко

Журналисты газеты «Коммерсантъ» Иван Сафронов и Максим Иванов сообщили об увольнении из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации.
«Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко», — написал на своей странице в Facebook Сафронов, сообщают СМИ.
Эту же причину указал и Максим Иванов. «Уход из «Ъ» оформлен по соглашению сторон, а решение о необходимости прекратить трудовые отношения принято акционером ИД. Поводом стала заметка «Спикеров делать из этих людей», в которой сказано о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации», — говорится на странице журналиста в соцсети. Об уходе по соглашению сторон написал и Сафронов.
Гендиректор и главный редактор ИД «Коммерсантаъ» Владимир Желонкин заявил, что издательский дом расстался с двумя сотрудниками, «поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты «Коммерсанта».
Заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов сообщил, что вслед за уходом Сафронова и Иванова из издательского дома увольняется весь отдел политики.
«У акционера есть право принимать кадровые решения, у сотрудников есть право с ними не соглашаться единственно возможным способом — сменой места работы. Заявления об уходе подали я, Алла Барахова, Mariya-Luiza Tirmaste, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Sophia Samokhina, Leeza Miller, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская. Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время», — написал в Facebook Черкасов.
Бывший главный редактор «Ленты.ру» Галина Тимченко, за которой в 2014 году ушли журналисты издания, прокомментировала ситуацию в «Коммерсанте»:
Автор К-Nеws
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