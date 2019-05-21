Участники ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане: убиты 32 человека

Заключенные, которых осудили за членство в «Исламском государстве», взяли в заложники и убили троих надзирателей в колонии близ Душанбе, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции Таджикистана.
Бунт случился в колонии строгого режима в Вахдате, близ столицы. В ведомстве сообщили, что в бунте участвовали около 30 заключенных, вооруженных ножами и другими острыми предметами. Они требовали освобождения.
Отмечается, что в ходе переговоров среди бунтовщиков начались стычки, которые переросли в вооруженный конфликт. В результате стычки заключенных были убиты 8 арестантов.
Также были ранены еще несколько сотрудников исправительного учреждения. После администрация колонии пошла на решительные меры, отмечается, что среди преступников были жертвы.
По последним данным, в ходе бунта погибли 29 заключенных.
После того, как власти взяли ситуацию под контроль, 8 человек, в том числе руководство исправительного учреждения, были подвергнуты задержанию.
По причине произошедшего были отстранены несколько сотрудников прокуратуры в Согдийской области. Кроме того, начальник Главного управления исполнения наказаний был отстранен от занимаемой должности. На его место уже назначен новый руководитель.
Общее количество жертв - 32 человека.
Источник: РИА «Новости»
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