Зеленский заявил о роспуске Верховной рады

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он распускает Верховную раду.

Глава государства предупредил депутатов парламента, что у них осталось два месяца для того, чтобы принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и отправить в отставку некоторых министров и генерального прокурора.

На прошлой неделе партия «Народный фронт» формально вышла из правящей коалиции, теперь, по закону, у парламента есть месяц на формирование нового большинства, а потому заявление Зеленского о роспуске, как минимум, спорно и, вероятно, будет оспариваться.

Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, принес присягу в качестве нового президента Украины.

"Росбалт"