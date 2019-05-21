Зеленский заявил о роспуске Верховной рады

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он распускает Верховную раду.
Глава государства предупредил депутатов парламента, что у них осталось два месяца для того, чтобы принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и отправить в отставку некоторых министров и генерального прокурора.
На прошлой неделе партия «Народный фронт» формально вышла из правящей коалиции, теперь, по закону, у парламента есть месяц на формирование нового большинства, а потому заявление Зеленского о роспуске, как минимум, спорно и, вероятно, будет оспариваться.
Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, принес присягу в качестве нового президента Украины.
"Росбалт"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!